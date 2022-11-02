عضو «أمن قومي النواب»: القمة العربية تستهدف تحقيق التكامل بين الدول

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، قائلة: أعربت الكلمة عن حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه المنطقة والعالم، داعية المجتمع العربي، للتكاتف وتوحيد الصف العربي من أجل مواجهتها، ودعم آليات العمل المشترك، لدحر أي مخاوف أو تهديدات توجه للشعوب العربية.

وأكدت «الهريدي»، في بيان لها، أن كلمة الرئيس السيسى بعثت بالعديد من الرسائل المهمة، التي تستهدف دعوة الدول العربية كافة، لتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، والتصدي لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية، هذا بجانب تأكيده أن «التكامل العربي يساهم بشكل كبير في مواجهة الأزمة الراهنة».

الدولة المصرية ما زالت تتمسك بكل مبادئها

وأشارت إلى أن الدولة المصرية ما زالت تتمسك بكل مبادئها التي أعلنتها أمام العالم في كل المحافل والقمم السابقة، بضرورة إنهاء أي تدخلات خارجية تجاه أي دولة عربية، وأن الشعوب وحدها، هي من تملك صنع قرارها وتحديد مصيرها.

إعلاء العمل العربي المشترك

ولفتت إلى أن القمة العربية الحالية، تستهدف استعادة روح الأمة العربية، والتأكيد على حق الشعوب العربية في العيش في سلام وأمان واستقرار، دون وصاية أو تدخلات خارجية، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس خلال كلمته، أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وإنما كل التهديدات سواء التي تواجه دول الخليج، أو المغرب العربي، تصب جميعا في المنطقة العربية، ولا بد من التكاتف بين رؤساء وملوك الدول العربية، من أجل دحر التحديات وإعلاء العمل العربي المشترك.

وأشادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية، وحسن النوايا اللازمين، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد، لافتة إلى أن الرئيس حريص على تمسك الدولة المصرية بالمعاهدات والحلول السلمية، من أجل تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاثة.