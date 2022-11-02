رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء: التمويل أهم تحدي يواجه أفريقيا لمواجهة تغيرات المناخ

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن أهم تحدي يواجه الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية هو التمويل، ولهذا كان هناك تعهد من قبل الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار لتمويل هذه الإجراءات، مشيدًا في الوقت ذاته بأهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أمام القمة العربية بالجزائر، والتي أكد خلالها أن التغير المناخي أصبح واقعًا مفروضًا على كافة دول العالم.

الدول النامية لم تتسبب في التغيرات المناخية

وأضاف «النهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أنه من الضروري التكاتف للعمل على وضع حلول لقضية التغير المناخي، موضحًا أن الأمم المتحدة أكدت ضرورة وضع دعم للدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية، موضحًا في الوقت ذاته أن تلك الدول النامية لم تتسبب في التغيرات المناخية التي حدثت على العكس من الدول الصناعية.

قمة شرم الشيخ نقطة تحول في قضية التغير المناخي

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن قمة شرم الشيخ نقطة تحول في قضية التغير المناخي، فمصر من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة لدعم التحول الأخضر، من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسـائل النقـل النظيـف، وإصـدار السـندات الخضـراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.