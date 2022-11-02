الأمم المتحدة: سفن الحبوب تتحرك من أوكرانيا غدا

أعلنت الأمم المتحدة، توقعاتها بأن تتحرك السفن المحمّلة بالحبوب عبر ممر تصدير المحاصيل الأوكرانية يوم غد الخميس، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، بعد حصولها على ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استغلال ممرات الحبوب عسكريا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

اتفاق تصدير الحبوب الروسي الأوكراني

وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق، إلى أنّ السفن ستتوقف يوم الأربعاء دون إبداء أسباب، وتم الإعلان عن التوقف بعد أن حذّرت روسيا من أنّ السفن ليست آمنة عند استخدام الطريق، ما تسبّب في ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد أنباء التعطيل.