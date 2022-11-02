«بحوث الصحراء»: «100 مليون شجرة» تستهدف مواجهة التغيرات المناخية بشمال سيناء

قال عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مبادرة 100 مليون شجرة في محافظة شمال سيناء، تستهدف مواجهة التغيرات المناخية، مشير

ا إلى أنه جرى العمل داخل المركز لدراسة المناطق الصحراوية والتعرف على سبل تشجيرها وتحسين نسبة الميثان إلى نسبة ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف زغلول، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news »، أن مبادرة 100 مليون شجرة بشمال سيناء جرت بالتعاون مع المؤسسات الفنية الموجودة بمدرية الزراعة، والقطاع الخاص والمحافظة.

تزويد 100 مزارع بالشتلات

ولفت إلى أن المبادرة استهدفت أكثر من 100 مزارع من العائدين من الشيخ زويد، حيث تم تزويدهم بالشتلات، وتوعيتهم من خلال الباحثين والخبراء من المركز لتعريفهم بالمعاملات الزراعية المثلى التي يمكن من خلالها إنجاح هذه الزراعات في ظل الظروف المناخية الراهنة.

اختيار أنواع الأشجار الملائمة لطبيعة المنطقة

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه يتم اختيار الأشجار الملائمة وفقًا لظروف كل منطقة، حيث أثبت الدراسات أن أنسب الاشجار التي يمكن زراعتها بهذه المنطقة هي الزيتون ونبات المورينجا.

ولفت إلى أن المركز تمكن من إقامة أسيجة حول هذه الزراعات من أشجار الكافور أو الكازولينا، حيث تستهدف المبادرة زراعة الأشجار المثمرة للمحاصيل المتنوعة، إضافة إلى الأشجار الخشبية لتصبح ثنائية الغرض، حيث تقدم الحماية للأشجار في بداية حياتها من الأخطار، ثم استخدامها بعد ذلك كأشجار خشبية.