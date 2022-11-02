الأرصاد: عودة الشبورة المائية لمدن القناة غدا مع رياح وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة الشبورة المائية للظهور، غدًا الخميس، على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد مع نشاط للرياح.

تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصبح

وتضمن بيان صادر عن الهيئةالعامة للأرصاد ،أن طقس مدن القناة والسواحيل الشمالية الشرقية، سوف يشهد خلال طقس غداً الخميس ،ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة وشمال الصعيدووسط سيناء والسواحل الشمالية وبعض الطرق المؤدية لمحافظات القاهرة الكبرى.

أمطار ونشاط رياح

وتوقع خبراء الهيئة، سقوط الأمطارالخفيفة بنسبة 30%، على السواحل الشرقية ومنها السويس والإسماعيلية، وذلك على فترات، مع نشاط للرياح متفاوتة الشدة بشكل متقطع.

حالة البحر المتوسط والأحمر خلال طقس الخميس

وشملت توقعات الخبراء لطقس مدن القناة أن تكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة ومعتدلة، وإرتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر، معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.