درجات الحرارة غدا ثالث أيام رمضان 2022 .. الهيئة العامة للأرصاد توضح

تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن درجات الحرارة غدا ثالث أيام رمضان 2022، خاصة، وأن البلاد تشهد حالة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتبدأ الحرارة في الانخفاض في بداية الليل، إذ من المتوقع أن يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوبي سيناء والبلاد.

وفي إطار سعي جريدة «الوطن» للإجابة عن التساؤلات التي يبحث عنها المواطنين، نستعرض في التقرير التالي درجات الحرارة غدا ثالث أيام رمضان 2022، وحالة الطقس على كافة الأنحاء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في السطور التالية:

درجات الحرارة غدا ثالث أيام رمضان 2022

وجاءت درجات الحرارة غدًا على كافة الأنحاء وفق توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد وهي كالتالي:

القاهرة 31-17

الإسكندرية 27-17

وادي النطرون 29-16

طنطا 31-17

شبين الكوم 31-17

دمنهور 29-17

بلطيم 27-16

مطروح 25-15

السلوم 29-15

سيوة 31-15

بورسعيد 24-16

دمياط 24-15

الزقازيق 31-17

المنصورة 31-17

الإسماعيلية 31-16

السويس 31-16

العريش 25-14

رفح 25-14

رأس سدر 32-17

نخل 31-17

نويبع 35-16

طابا 31-17

كاترين 30-08

الطور 34-16

شرم الشيخ 34-21

الغردقة 35-20

مرسى علم 33-20

الفيوم 37-17

بني سويف 37-17

المنيا 37-18

أسيوط 38-19

سوهاج 38-19

قنا 39-19

الأقصر 40-20

أسوان 41-20

إدفو 41-20

أبوسمبل 39-19

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 34-19

أبورماد 34-19

حلايب 30-18

رأس حدربة 30-18

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس حار خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أما عن حالة الطقس خلال ساعات الليل، فيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوبي سيناء والبلاد.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد فإن هناك استمرار لنشاط الرياح على القاهرة الكبرى، والوجه البحري و السواحل الشرقية والغربية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.