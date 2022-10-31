حالة الطقس غدا في مدن القناة: شبورة كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح غدا الثلاثاء على مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وعدد من المناطق والمحافظات الأخرى.

حالة الطقس غدا في السويس

وأوضحت الهيئة أن الشبورة ستكون على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والقاهرة الكبرى ووجه بحري ووسط سيناء وشمال الصعيد وكذلك السواحل الشمالية.

وتضمن بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض مدن القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبور سعيد إلى أمطار بنسبة حدوث تصل إلى 20%، موضحة أن المناطق المتوقع أن تشهد سقوط أمطار هي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى، لكن شدتها ستكون ضعيفة، وذلك مع وجود نشاط للرياح في مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.