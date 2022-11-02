انطلاق حملة بيت الزكاة لتوزيع «ألحفة» ومواد غذائية وملابس في المحافظات

انطلقت قافلة بيت الزكاة والصدقات، لتوزيع مواد غذائية وألحفة و«جواكت»، لغير القادرين في كل محافظات الجمهورية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، للتخفيف عن الأسر الفقيرة، ومساعدتهم في توفير بعض المستلزمات المعيشية، إذ تستهدف توزيع 30 ألف لحاف و30 ألف كرتونة غذائية، تحتوى على 20 كجم من المواد الغذائية، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المشرف على بيت الزكاة والصدقات.

أماكن القافلة

توجهت القافلة اليوم إلى بورسعيد، حيث تم توزيع 1500 كرتونة غذائية، و1500 لحاف، و300 شنطة مدرسية، على غير القادرين بقرى بحر البقر وسهل الطينة والجرابعة.

ووزعت القافلة، المساعدات على المستحقين في هذه القرى، من خلال العاملين في بيت الزكاة والصدقات، بالتعاون مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

ومن المقرر أن تواصل الحملة جولاتها في كل محافظات مصر خلال الأيام المقبلة، من أجل إيصال المساعدات إلى المستحقين في القرى الأكثر فقرا، إذ تزور القافلة الأسبوع الحالي محافظات الإسماعيلية والوادي الجديد وشمال سيناء.

بيت الزكاة

يأتي ذلك، في إطار الدور الذي يلعبه بيت الزكاة والصدقات، في مساعدة غير القادرين، والأكثر احتياجا من خلال استهدافهم بالعديد من البرامج، منها برنامج الدعم النقدي المباشر الذي يستفيد منه نصف مليون شخص، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وتيسير زواج الفتيات، ورعاية الأيتام، ودعم المرأة المعيلة ورعاية الأيتام، وفك كرب الغارمين والغارمات.