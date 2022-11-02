عضو «النواب» علاء قريطم: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الجزائر أكدت على تعزيز الوحدة العربية

أكد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها حضور الرئيس السيسي، ومشاركته في القمة العربية بالجزائر، واللقاءات المتعددة على هامش القمة مع مختلف الزعماء والقادة العرب، قائلا إن القمة جاءت في وقتها تماما، لتحث على لم الشمل العربي وتعزيز الوحدة بين الدول العربية.

القمة العربية بالجزائر

ونوه «قريطم» في بيان اليوم، إلى ما قاله الرئيس السيسي، أمام القمة العربية في الجزائر، التي اختتمت اعمالها اليوم، بأن أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فأينما نولي أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة، وترتبط في مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتدخل قوى إقليمية أجنبية في شؤون المنطقة من خلال تغذية النزاعات، مشيرا إلى الأهمية الشديدة التي تكمن في دعوة الرئيس وتحذيراته بخصوص التدخل الخارجي في الشؤون العربية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تأكيد الرئيس السيسي أمام القمة العربية، بأن ضمان قوة وحدة الصف العربي هي خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، وهي احترام استقلال وسيادة وعروبة دولنا، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وحسن الجوار والامتناع الكامل عن التدخل في الشئون العربية.

تعزيز الوحدة العربية

واختتم بأن كلمة الرئيس السيسي، تحمل رسائل شتى بتعزيز الوحدة والتصدي للمخاطر، بالحفاظ على الدولة الوطنية العربية، كما أن وجود الرئيس السيسي، ولقاء القادة العرب في قمة الجزائر، مكسب للعمل العربي المشترك.