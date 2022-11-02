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إخلاء سبيل المتهمين في واقعة غرق الطفلة «هنا» بحمام سباحة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
08:36 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الطفلة هنا

الطفلة هنا

قررت محكمة جنح بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل مدربين وموظف المتهمين في واقعة وفاة طفلة غرقًا أثناء التدريب في حمام السباحة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، متأثرة بإصابتها بإسفسيكيا الغرق، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

بلاغ بغرق طفلة في حمام سباحة بالعاشر من رمضان

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا بوفاة الطفلة «هنا وائل ياسر عبدالمعز حبيشي»، 8 أعوام، غرقا داخل حمام السباحة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، أثناء تدريب السباحة، واتهم وال الطفلة مجلس إدارة النادي ومدير حمام السباحة ومدرب السباحة في النادي بالتسبب في وفاتها، وعدم إنقاذها في الوقت اللازم وتركها نحو 5 أو 10 دقائق أسفل المياه.

القبض على مدربي سباحة وموظف إداري

وألقت الأجهزة الأمنية القبض كل من «حسين. م. ع» مدرب سباحة، و«عز الدين. ش. ح» مدرب سباحة، و«عمرو. م» موظف إداري، وجميعهم يعملون في النادي، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة الطفلة غرقا داخل حمام السباحة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وتقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهن 15 يوما ثم تقرر إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

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