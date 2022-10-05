حبس مدربين وموظف في واقعة غرق الطفلة «هنا» بحمام سباحة بالعاشر من رمضان

أمرت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحبس مدربي سباحة وموظف إداري بنادي الصفوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة طفلة إثر غرقها أثناء التدريب في حمام السباحة بالنادي، متأثرة بإصابتها بإسفسيكيا الغرق، وقررت النيابة استدعاء مجلس الإدارة.

غرق طفلة في حمام سباحة بالعاشر من رمضان

وأمس، تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا بوفاة الطفلة «هنا وائل ياسر عبدالمعز حبيشي»، 8 أعوام، غرقا داخل حمام السباحة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، أثناء تدريب السباحة.

وفي وقت لاحق، حرر والد الطفلة محضرا اتهم خلاله مجلس إدارة النادي ومدير حمام السباحة ومدرب السباحة في النادي بالتسبب في وفاتها.

القبض على مدربي سباحة وموظف إداري

وضبطت الأجهزة الأمنية كل من «حسين. م. ع» مدرب سباحة، و«عز الدين. ش. ح» مدرب سباحة، و«عمرو. م» موظف إداري، وجميعهم يعملون في النادي.