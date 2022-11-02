رسائل السيسي في قمة «لمّ الشمل».. الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ (ملف خاص)

خلال كلمته أمام القمة العربية الحادية والثلاثين التي اختتمت أعمالها بالجزائر، واكتسبت أهمية كبيرة في ظل تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، سواء فيما يتعلق بقضية الطاقة أو إمدادات سلاسل الغذاء، تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمل العمل العربى المشترك، ورؤية مصر والثوابت التي تراها خلال هذه الفترة، وخارطة الطريق المقبلة فى ظل الظروف الحالية.

وحملت كلمة الرئيس عدة رسائل مهمة، أبرزها تأكيده أهمية توطيد العلاقات العربية، والتصدى للتحديات المشتركة التى تواجه أوطاننا العربية، وانعقاد القمة العربية فى حد ذاته دعوة لاستمرار الروح القوية العربية، وتجديد عزيمة الصمود للحفاظ على هويتنا وإرادتنا الوطنية، والحفاظ على حقوق شعوبنا وصون مقدراتها.

ولفت الرئيس إلى أهمية تذكر محطات التعاون المضيئة فى التاريخ العربى، مع تتابع الأزمات العالمية والإقليمية، مضيفاً: «ما قد يؤلم أشقاءنا فى المغرب العربي، يمتد إلى مصر ودول الخليج، وعدم الاستقرار فى دول المشرق وفلسطين يمتد للمغرب العربى، كما أن تهديد أمن الخليج تهديد لنا جميعاً»، مشيراً إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والأخطار التى تداهم دولنا واحدة، من تدخل قوى إقليمية أجنبية فى شئون المنطقة، وتغذية النزاعات، وصولاً إلى الاعتداء العسكرى المباشر على بعض الدول العربية.

وأكد السيسي، أن التحديات التنموية والاقتصادية عالمياً وإقليمياً، وزيادة الاستقطاب الدولى عنصر ضاغط سياسياً واقتصادياً، على نحو يؤثر على جميع الدول العربية.