التحالف الوطني والنقابات: «نعم للتنمية.. لا للفوضى» (ملف خاص)

بمشاركة أكثر من 5 آلاف نقابي، نظمت النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤتمراً جماهيرياً ضخماً فى مقر نقابة المعلمين، أمس، لإعلان دعم القيادة السياسية للبلاد، وطرح ومناقشة رؤيتهم تجاه القضايا ذات الأولوية، ورفع توصياتهم لمجلس أمناء الحوار الوطنى.

ورفع المشاركون فى المؤتمر عدة لافتات، منها: «السيسى.. سنوات من الإنجاز»، و«المعلمون يؤيدون القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء»، و«كلنا مع التنمية وضد الفوضى»، وبدأ المؤتمر بعرض فيديو لإنجازات الدولة ومسيرة التنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بجميع القطاعات، وعلى رأسها مشروع «حياة كريمة».

وأعلن المشاركون رفض أى دعوات تنال من استقرار الدولة وتهدد أمنها والعمل على مواجهة الشائعات، لصد أى مساعٍ للنَّيْل من مقدرات الوطن، والوقوف صفاً واحداً مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحفاظ على الدولة ومكتسباتها ومواجهة الفكر المتطرف.

وشهد المؤتمر طرح العديد من الرؤى النقابية لتطوير العمل النقابى والتنموى فى مصر، وانتهى المشاركون إلى التوافق حول 9 توصيات رئيسية، تمهيداً لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لوضعها فى عين الاعتبار.

ويأتى المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية لتفعيل الحوار الوطنى بين جميع القوى الوطنية والسياسية، فى القاهرة والمحافظات، استعداداً لانطلاق الجلسات النقاشية الواسعة للحوار خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل المحاور الرئيسية واللجان الفرعية وإعداد لائحة العمل ومدونة السلوك المنظمة على مدار 11 جلسة تحضيرية.