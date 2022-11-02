الرئيس السيسي: أمن واستقرار اليمن من أمن مصر.. ونسعى لضمان وحدة أراضيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى استعداد مصر لدعم أمن واستقرار اليمن، اللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومى المصرى، فى إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذى يفرض مواصلة الجهود الرامية لتجديد الهدنة فى اليمن على النحو الذى يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبى طموحات الشعب اليمنى.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى، الأربعاء، مع رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، على هامش مشاركته فى القمة العربية بالجزائر. وقال السفير بسام راضى إن الرئيس السيسى أكد متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً، والموقف المصرى الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية. من جانبه، أعرب رشاد العليمى عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمى ككل، مستعرضاً تطورات الأوضاع فى بلاده، وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التى تواجه الشعب اليمنى الشقيق نتيجةً لتدهور الوضع الإنسانى.