الفنانة التونسية رشا بن معاوية تبدأ تصوير مسلسل «سر السلطان»

بدأت الفنانة التونسية رشا بن معاوية، تصوير دورها في مسلسل «سر السلطان» والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2023.

تعليق رشا بن معاوية بعد انطلاق التصوير

ونشرت رشا بن معاوية، صورة لـ كلاكيت مسلسل سر السلطان، عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قبل قليل، مُعلقة عليها بقولها: «رمضان 2023».

أبطال وصُناع مسلسل سر السلطان

مسلسل «سر السلطان» من إخراج خالد يوسف، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أحمد فهمي، وأحمد السعدني هالة صدقي ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، وحنان مطاوع، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، وإسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

ويعد «سر السلطان» ثاني مسلسلات 2023 التي تحجز مكانها بشكل رسمي في الموسم، وذلك بعد انطلاق تصوير مسلسل «العمدة» بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، وتأليف وإخراج محمد سامي.