هالة صدقي بعد تكريمها من مهرجان قرطاج السينمائي: أعتز به

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها البالغة، بتكريمها أمس، من مهرجان قرطاج السينمائي، بحضور عدد من الوزراء والسفير التونسي.

هالة صدقي تعبر عن سعادتها بعد تكريمها من مهرجان قرطاج السينمائي

قالت هالة صدقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا التكريم غالي علي، لأنه جاء من وزيرة الثقافة، بحضور وزيرة السياحة والسفير المصري بتونس، وأنها تتشرف بهذا التكريم، لأنه من مهرجان كبير بحجم مهرجان قرطاح السينمائي.

وأضافت أن أول تكريم حازت عليه في مشوارها الفني كان في تونس، والآن وبعد مسيرة فنية طويلة، يتم تكريمها أيضا في تونس.

مشاركة هالة صدقي في مسلسل «سر السلطان»

وفي سياق آخر، تشارك كضيف شرف في مسلسل «سر السلطان»، الذي مقرر عرضه داخل السباق الرمضان 2023، ويشارك في بطولته أحمد صلاح السعدني، وريم مصطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، اسلام حافظ، وعدد أخر من الفنانين.

تعاقد هالة صدقي على المشاركة في مسلسل «العمدة»

تعاقدت هالة صدقي مؤخرا على المشاركة في مسلسل «العمدة» لمحمد رمضان، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».