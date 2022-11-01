منة فضالي تنضم لأسرة مسلسل «سر السلطان» في رمضان 2023

أعلنت منة فضالي انضمامها لأبطال مسلسل «سر السلطان»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك».

منة فضالي تعلن انضمامها لـ مسلسل «سر السلطان»

وعلقت منة فضالي، على صورة نشرتها بصفحتها قائلة: «بسم الله.. سر السلطان».

ومن المقرر أن يتمّ عرض مسلسل «سر السلطان» في رمضان 2022، ويقوم أبطال العمل حالياً بالتحضيرات المبدئية، على أن يتم بدء التصوير خلال الساعات المقبلة .

أبطال مسلسل «سر السلطان»

مسلسل «سر السلطان» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وعدد كبير من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

آخر أعمال الفنانة منة فضالي

آخر أعمال منة فضالي كان فيلم «الفارس» مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، وشاركها البطولة كل من حسين فهمي، وأحمد زاهر، وإيمان العاصي، ونهال عنبر، وصلاح عبد الله، ورنا رئيس، وملك أحمد زاهر، وأحمد صفوت، وعابد عناني، ودارين حداد، وتأليف حسام موسي.

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة منة فضالي عرض فيلمها الجديد «في القلب» للمخرج مرقس عادل، ويشاركها البطولة كل من نسرين طافش، وخالد سليم، وسوسن بدر، ومحمد عز، وهالة فاخر وكوكبة من النجوم، من تأليف إسحاق إبراهيم.