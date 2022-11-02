صحفي بالتايمز لـ«القاهرة الإخبارية»: المملكة المتحدة لا ترغب في خوض حرب تجارية مع الصين

قال مايكل بينيون، الصحفي بجريدة التايمز، إنه يعتقد أن المملكة المتحدة لا ترغب في خوض حرب تجارية مع الصين، ومن المؤكد أن هذا سيكون ضد المصالح البريطانية الاقتصادية، وهناك الكثير من الواردات والصادرات بين البلدين، وهناك هواجس بشأن الأمن، وطموح الصين على الحلبة الدولية، ومحاولة الصين مواجهة الغرب في عدد من الملفات.

وأضاف خلال استضافته بـ«استديو لندن»، مع الإعلامية جومانة هاشم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بريطانيا ستظل تتوخى علاقات تجارية طبيعية مع الصين، لكن في جوانب لها تداعيات وأهمية استراتيجية، مثل قطاع الاتصالات والمفاعلات النووية، لا تود الممكلة المتحدة أن ترى الصين تسيطر على مقدرات استراتيجية في هذا الصدد».

وعن أوكرانيا، أوضح الصحفي بجريدة التايمز، أن أي حكومة غربية لديها وجهة نظرها الخاصة في الشأن الأوكراني، والممكلة المتحدة على الرغم من كونها حليف وثيق للولايات المتحدة، وقدمت لها الدعم الاستراتيجي، إلا أن لبريطانيا سياسات خاصة مستقلة، وليست مجرد صدى لما يجري في واشنطن، ومع ذلك ستواصل الممكلة المتحدة دعم الحكومة الأوكرانية في هذه الحرب ولن تقبل أن تملي الولايات المتحدة عيها سياساتها.