تداول مقتنيات عمر الشريف للبيع على الإنترنت.. وابنه يقدم بلاغا للشرطة الفرنسية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الملابس والمُقتنيات، المنسوبة للفنان الراحل عمر الشريف، إذ جرى عرضها للبيع في مزادات عبر الإنترنت، مقابل مبالغ زهيدة للغاية، لا تتجاوز 300 يورو، أي 7100 جنيه تقريبًا.

وتتضمن المُقتنيات المنسوبة للفنان عمر الشريف، المعروضة للبيع عبر الإنترنت، «بالطو»، وكروت بنكية، وكارت عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات الخيل.

نجل عمر الشريف: هذه أشياء مسروقة إذا كانت حقيقية

من جهته، أبدى طارق الشريف، ابن عمر الشريف، استياءه الشديد من تداول هذه المقتنيات للبيع، كونه لا يعرف مصدرها، قائلًا في تعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «لقد أبلغت الشرطة عن هذا هنا، وفي فرنسا بالإضافة إلى يو بي إس.. هذه أشياء مسروقة إذا كانت حقيقية».

تفاصيل تحويل مذكرات عمر الشريف لمسلسل درامي

وفي سياق آخر، حصل السيناريست والروائي هيثم دبور، على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي، وذلك بعد توقيع عقد مع طارق عمر الشريف، نجل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث تتضمن هذه المذكرات كواليس صعوده إلى هوليوود واحترافه البريدج، وتفاصيل أخرى عديدة لم يسبق عرضها بالإعلام العربي.