إيمي طلعت زكريا عن وضع مقتنيات والدها بـ«القومي للمسرح»: ترددت ثم تحمست

أعربت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن سعادتها لوضع مقتنيات والدها بالمركز القومي للمسرح، وعلى رأسها البدلة الشهيرة التي ظهر بها في فيلم «طباخ الريس».

إيمي طلعت زكريا: أشكر ياسر صادق

وقالت إيمي طلعت زكريا لـ«الوطن»: «أولًا أحب أشكر أستاذ ياسر صادق مدير المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية على هذه الفكرة الرائعة، هو كلمني منذ فترة وعرض علي فكرة ضم عدد من مقتنيات والدي في المركز، والصراحة كنت مترددة جدا في البداية وقلت حاجات والدي أنا أولى بيها، لكن قبل الرد ذهبت للمركز وفرحت جدا بالمكان وحبيت الموضوع، المركز معمول بشكل جميل جدا يليق بالفنانين الراحلين، شاهدت مقتنيات ليوسف وهبي وأمينة رزق وأحمد راتب ومحمد متولي ومحمود الجندي واتبسطت جدا بالموضوع».

بدلة طباخ الريس وجواب بخط إيد طلعت زكريا

وأضافت إيمي: «طلبوا مني بدلة فيلم طباخ الريس ونضارة والدي وباسبوره وجواب بخط إيده، وبالفعل أرسلتهم إلى المركز وتواصلت مع أبناء الفنانين الراحلين الذين وضعوا مقتنيات الوالدين في المركز وكلنا متحمسين جدا للفكرة وسنكون أول الحضور في الافتتاح والذي لم يتم تحديده حتى الآن».

بالطو يوسف وهبي

وتابعت إيمي: «عندما ذهبت للمركز حبيت فكرة إني شاهدت بالطو يوسف وهبي وخاتم أمينة رزق، شدتني الفكرة جدًا أننا نحتفظ بمقتنيات الراحلين ونخلدها وهذا اكبر تكريم لهم واجب، وأشكر مرة أخرى أستاذ ياسر صادق على هذه الفكرة العظيمة».