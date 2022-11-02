جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدتيرم» بجامعة المنصورة الأهلية

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، اليوم جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدتيرم» لكليات «الطب، طب الأسنان، الصيدلة والهندسة» والتي تبدأ من يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم 26 نوفمبر حسب جدول الاختبارات المعلين في كل كلية.

وأكدت جامعة المنصورة الأهلية، في بيان لها أنه يمكن للطالب التعرف جدول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدتيرم» والموعد ومكان قاعة امتحانه ورقم جلوسه داخل القاعة من خلال جدوله الفردي على التطبيق المخصص لذلك.

تعليمات مهمة من الجامعة

ونبهت الكلية على كل طالب الالتزام بموعد الامتحان حسب الجدول المعلن، ومتابعة القسم العلمي لمعرفة مكان الامتحان، وأنه لن يتم السماح بدخول قاعة الامتحان بالهاتف الجوال أو أي وسيلة إلكترونية أخرى والا يعتبر محاولة غش، كما يجب على كل طالب إحضار كارنيه الكلية أو بطاقة الرقم القومي لتحقيق الشخصية.

حقوق وواجبات الطلاب أثناء الامتحان

وذكرت الجامعة عدة ملاحظات، منها: أنه لا يسمح بحضور طالب الامتحان بدون كارنيه الكلية ولا يسمح للطالب بأداء الامتحان في غير القاعة ورقم الجلوس المخصص له طبقا لرقم جلوسه المعلن على صفحته MYU، كما أنه تطبق اللائحة من حيث حقوق وواجبات الطالب أثناء أداء الامتحان وفي حال ثبوت حالات الغش أو الشغب يحال الطالب للشئون القانونية لعمل اللازم طبقا للوائح الحاكمة في هذا الشأن.

وأكدت أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان بـ15 دقيقة ولا يسمح بخروج طالب إلا بعد مرور منتصف الوقت.