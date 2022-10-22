موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022.. اعرف التفاصيل

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة الأساسية وحتى الجامعية، وذلك ضمن الخريطة الزمني وخطة الدراسة للطلاب.

وفيما يلي، نقدم في التقرير التالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 وفق وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، والتي جاءت كالآتي:

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 لطلاب التعليم الأساسي، سيكون بداية من يوم 14 يناير 2023، بينما يكون لطلاب الجامعات والكليات بداية من يوم 9 يناير 2023 المقبل، والتي تنتهي في 26 يناير، وذلك وفق المجلس الأعلى للجامعات.

الخريطة الدراسية للتعليم الأساسي

ووفق خريطة العام الدراسي الجديد 2022-2023 للتعليم الأساسي، فقد جاءت كالآتي:

بدء العام الدراسي في مصر يوم السبت 1 أكتوبر 2022.

ويكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 يوم 14 يناير 2023.

وتبدأ إجازة النصف الأول من العام «الترم الأول» لمدة أسبوعين، حيث تبدأ الإجازة بين يوم السبت 28/ 1/ 2023 وحتى يوم الخميس 9/ 2/ 2023 لمدة أسبوعين.

على أن يبدأ الترم الثاني من العام الدراسي في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2023، بداية من يوم السبت 12/ 2/ 2023 ويستمر قرابة الـ 4 أشهر حتى يوم الخميس 8/ 6/ 2023.

الخريطة الدراسية لتعليم الجامعات

وبحسب المجلس الأعلى للجامعات فقد انطلق العام الدراسي الجديد من أول أكتوبر الجاري ويستمر الترم الأول لمدة 14 أسبوعًا ينتهي في 5 يناير. 2023.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023.

تبدأ إجازة منتصف العام من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتنتهي يوم الخميس 9 فبراير 2023.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 يوم 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 1 يونيو 2023.

يتمّ عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.