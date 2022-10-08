خطة الدراسة 2023.. تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية وخطة الدراسة 2023 للجامعات والكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أنَّ العام الدراسي الجديد انطلق أول أكتوبر الجاري وسيستمر لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات أنَّ خطة الدراسة 2023 بالكليات، توضح أنَّ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستكون يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، مضيفًا أنَّ أجازة منتصف العام ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس 9 فبراير 2023، مشيرًا إلى أنَّ الفصل الدراسي الثاني 2023 سينطلق يوم 11 فبراير 2023، على أن تستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 1 يونيو 2023، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.

انتظام الدراسة في الجامعات

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة انتظام الدراسة منذ انطلاقها الأسبوع الماضي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتأكّيد الالتزام بكل القواعد والضوابط التي أقرّها المجلس في هذا الشأن .

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة «المسقبل» لـ«الوطن»، إنَّ الدراسة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشانهأ، موضحاً أنَّ هناك التزام تام بتعليمات الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مؤكّداً أنَّ الجامعة أنهت كل الإجراءات اللوجستية والتجهيزات ورفع المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة وتأكّيد تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا.