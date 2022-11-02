مدير وكالة الأنباء الإماراتية لـ«منى الشاذلي»: علاقتنا بمصر خاصة وتقوم على الخير والمحبة

قال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن هناك علاقة خاصة بين مصر والإمارات، وهذه العلاقة لها جذورها التاريخية وأبعادها الاجتماعية والسياسية، ودائما ما تجمعنا على خير ومحبة.

الكونجرس العالمي للإعلام سيعقد من 15 إلى 17 نوفمبر

أضاف خلال استضافته ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة «CBC»: «التقينا مع الأشقاء في مصر، وشرحنا عن الكونجرس العالمي للإعلام الذي سيعقد من 15 إلى 17 نوفمبر، لأول مرة في أبو ظبي، والهدف منه أن يجلس الإعلاميون مع بعضهم البعض، والتفكير في الثغرات الموجودة في قطاع الإعلام، والتفكير في المستقبل، وكيفية التعامل مع الإعلام، حتى لا نتفاجأ في يوم من الأيام أن العمل الإعلامي اختلف، ونحن غير جاهزين لهذا التغيير».

الإعلام يحتاج دائما إلى تثقف

تابع مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن الإعلام يحتاج دائما إلى تثقف، وأصبح هناك تزاوج بين التكنولوجيا والإعلام، وأصبحت التكنولوجيا تتطور في كل ثانية، وأصبح هناك تطوير جديد، وأصبح الإعلام مدرك لهذا التطور.