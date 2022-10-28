إيفونا لاعب الأهلي السابق قبل قمة السوبر في الإمارات: أتوقع فوز الأحمر

تحدث ماليك إيفونا لاعب نادي أسوان ومهاجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة النادي الأهلي والزمالك بعد قليل، في مباراة كأس السوبر المصري 2022 التي تقام بالإمارات، في تمام السابعة مساء، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، قائلًا إنّها مباراة صعبة على الفريقين.

وأضاف «إيفونا»، لـ«الوطن»، أنّه يتوقع فوز الأهلي في مباراة اليوم، كونه كان لاعبا وما زال مشجعًا للنادي الأحمر: «الأهلي سيفوز حتمًا، أعرف أنّه اعتاد على الفوز دائما في هذه المواجهات مع الزمالك».

لعل إيفونا أحد أبرز لاعبي القمة لما قدمه في مباراة سابقة ساهم فيها بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعدما أحرز الهدف الأول بمجهود فردي وسط 3 مدافعين من الزمالك، ضمن منافسات الدوري لموسم 2015/2016.

«وسط تلاتة يا مالكًا قلبي هل انتهي أمري».. كان ذلك تعليق الإعلامي الشهير مدحت شلبي الذي علق حينها على القمة، استعان بأغنية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ليعبر عن إعجابه بالهدف الرائع لماليك إيفونا الذي افتتح به التسجيل للأهلي في الديربي.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الإمارات، وتتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، بحسب مكان الجلوس فى تلك الفئة، ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.