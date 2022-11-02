مباحثات بين رئيسي الإمارات وأمريكا حول مبادرة الاستثمار في الطاقة النظيفة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، المبادرة المشتركة للاستثمار في الطاقة النظيفة، مساء اليوم الأربعاء.

بحثت خلال اتصال مرئي مع فخامة الرئيس جو بايدن العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.. والمبادرة التاريخية المشتركة للاستثمار في الطاقة النظيفة.. التعاون الإماراتي - الأميركي وثيق وبنّاء ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وترسيخ السلم والاستقرار والنمو المستدام. pic.twitter.com/JEZJUwbhZl — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 2, 2022

مباحثات حول الطاقة النظيفة بين أبو ظبي وواشنطن

وذكر بن زايد، في تدوينة عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «بحثت خلال اتصال مرئي مع الرئيس جو بايدن، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والمبادرة التاريخية المشتركة للاستثمار في الطاقة النظيفة.. التعاون الإماراتي - الأمريكي وثيق وبنّاء ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وترسيخ السلم والاستقرار والنمو المستدام».