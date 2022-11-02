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مباحثات بين رئيسي الإمارات وأمريكا حول مبادرة الاستثمار في الطاقة النظيفة

كتب:

عمرو حسني
08:37 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، المبادرة المشتركة للاستثمار في الطاقة النظيفة، مساء اليوم الأربعاء.

مباحثات حول الطاقة النظيفة بين أبو ظبي وواشنطن

وذكر بن زايد، في تدوينة عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «بحثت خلال اتصال مرئي مع الرئيس جو بايدن، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والمبادرة التاريخية المشتركة للاستثمار في الطاقة النظيفة.. التعاون الإماراتي - الأمريكي وثيق وبنّاء ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وترسيخ السلم والاستقرار والنمو المستدام».

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