مدير وكالة الأنباء الإماراتية لـ«منى الشاذلي»: مؤتمر الكونجرس ستحضره شخصيات عالمية

قال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن مؤتمر الكونجرس العالمي الذي تنظمه الإمارات، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، عالمي بمعنى الكلمة، والحاضرون والمتحدثون فيه من عدة دول، وهو عبارة عن ثلاثة أجزاء أساسية.

أضاف خلال استضافته ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «CBC»، أن الجزء الأول منه عبارة عن معرض للمؤسسات إعلامية، وأيضا المؤسسات التي تخدم قطاع الإعلام.

محاور النقاش بالمؤتمر

وتابع بأن المؤسسات الكبرى موجودة بالإضافة إلى مؤسسات السوشيال ميديا ومؤسسات خاصة بالمؤثرين، سواء الإعلام الجديد أو التقليدي، وكذلك جزء خاص بالمؤسسات الصغيرة المتخصصصة بالابتكار ولها علاقة بالإعلام، ولها منصة خاصة تعرض ما لديها من منتجات مبتكرة وتأخذ لها فرصة مع الشركات الحاضرة حتى تشتريها.

22 شركة صغرى من 8 دول ستعرض ما لديها بالمؤتمر

وأضاف أن هناك 22 شركة صغرى من 8 دول ستأتي وتعرض ما لديها من ابتكارات في قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن المؤتمر عبارة عن ثلاثة أيام، واليوم الأول سيتكلم عن الاستثمار في قطاع الإعلام في المستقبل، واليوم الثاني عن الابتكار في الإعلام في السمتقبل وكيف سيؤثر علينا، واليوم الثالث عن البشر في قطاع الإعلام هل سنكون في نفس الوضع أم سنتغير وهل سيؤثر الذكاء الاصطناعي علينا أم لا؟، وكيف نستطيع التكيف مع هذه التغيرات؟.