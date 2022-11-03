مخالفات يجوز فيها التصالح بشكل فوري.. أبرزها وقوف السيارات ليلا بالطريق

دقيقة تلو الأخرى، يبحث الكثيرون من ملاك السيارات في موقع النيابة العامة، حول ما يخص قانون المرور، الذي يدور حول المخالفات التي يتم التصالح فيها بشكل فوري، ولذلك تستعرض «الوطن» حالات يجب التصالح فيها بشكل فوري في قانون المرور، تسهيلا على بعض ملاك السيارات الذين تلقوا مخالفات أثناء سيرهم في بعض الأماكن ويريدون التصالح فيها.

مخالفات يجوز فيها التصالح

مخالفات يجوز فيها التصالح .. تلك الكلمات الأكثر تداولا بين البعض، بعدما أتاحت المادة 374 من قانون المرور الحالي بجواز الصلح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ 25 جنيها بصفة فورية، ويحرر ضباط شرطة المرور في هذه الحالة محاضر الصلح دون غيرهم.

ومن تلك الحالات، استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، ووقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

مخالفات يجوز فيها التصالح.. والأنوار الخلفية الحمراء

قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، من ضمن تلك المخالفات أيضا، سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة، وسماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة، وعدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور

وأيضا من بين الحالات، عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها، واستعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبررا من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة، وإعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، واستعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا، المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.