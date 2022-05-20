مخالفات مرور يجوز فيها التصالح بدفع النصف.. تصل لـ20 جنيها

كشفت مديرية أمن المنيا عن المخالفات التي يجوز فيها التصالح بدفع نصف الحد الأدنى للمخالفة خلال 3 أيام من تاريخ المخالفة، وذلك من منطلق تخفيف العقوبة على المواطنين وقائدي المركبات، مطالبة بضرورة الحذر من السرعة الزائدة كونها العدو الأول على الطريق، فضلا عن ضرورة الحذر من التخطي الخاطئ باعتباره السبب الرئيسي للحوادث.

تجنب القيادة في حالة الإرهاق

وأضافت إدارة مرور المنيا، أنه يجب كذلك تجنب القيادة في حال شعرت بالإرهاق وذلك حفاظا على حياتك وحياة الآخرين، فضلا عن ضرورة الحفاظ على مسافة مناسبة وآمنة بين قائد المركبة وبين السيارة التي أمامه تقدر بـ4 مترات لكل 10 كم متر سرعة (إذا كانت سرعتك 100 كمم ساعة فتكون المسافة الأمنة 40 مترًا).

مخالفات مرور تدفع فيها النصف

ونوهت إلى أنه في حالة سحب الرخصة وفي غير حالات الإيقاف أو إلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص، وأنه يحق للزوج أو الزوجة ترخيص المركبات لكل منهما في حالة عدم وجود الآخر، وجاءت تفاصيل المخالفات التي يجوز فيها التصالح على النحو التالي:

- مخالفة السير بدون رخصة قيادة، الحد الأقصى 2000 جنيه الأدنى 1000.

- مخالفة تغيير لون اللوحات المعدنية، الحد الأقصى 1500 جنيه الأدنى 300.

- مخالفة انتهاء إيصال رخصة القيادة، الأقصى 2000 الأدنى 1000.

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة الأقصى، 1500 الأدنى 300.

- مخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور، الأقصى 1000 الأدنى 500.

- مخالفة عدم اتباع إشارة المرور، الأقصى 1000 الأدنى 500.

- مخالفة كسر الإشارة الضوئية الأقصى 1000 الأدنى 500.

- مخالفة عدم السير في المسار المحدد للمركبة، الأقصى 1000 والأدنى 500.

- مخالفة تعمد السير ببطء شديد على الكوبري، الأقصى 1000 الأدنى 100.

- مخالفة تعمد التوقف على الكوبري، الأقصى 1000 الأدني 100.

- مخالفة تعمد السير ببطء شديد بمطلع الكوبري، الأقصى 1000 والأدنى 100.

- مخالفة استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة، الأقصى 300 والأدنى 100.

- مخالفة عدم تشميع الحمولة، الأقصى 1500 الأدنى 500.

- مخالفة إلقاء مخالات بناء أو أشياء أخرى بالطريق العام، الأقصى 1500 والأدنى 500.

- مخالفة عدم إحكام تسليب الحمولة، الأقصى 1500 والأدنى 500.

- مخالفة صدور أصوات مرعجة من المركبة، الأقصى 1500 الأدنى 500.

- مخالفة ترك المركبة في حالة ينجم عنها خطر، الأقصى 2000 الأدنى 200.

- مخالفة ترك المركبة في وضع ينجم عنه تعطيل المرور، الأقصى 2000 الأدنى 200.

- مخالفة تساقط من الحمولة مما يضر بالطريق، الأقصى 1500 الأدنى 200.

- مخالفة ارتفاع الحمولة عن الحد المسموح به، الأقصى 1000 الأدنى 500.

- مخالفة زيادة وزن الحمولة عن الحد المقرر من المركبة، الأقصى 1000 والأدنى 500.

- مخالفة بروز جانبي وأمامي أو خلفي، الأقصى 1000 الأدنى 500.

- مخالفة رخصة لا تجيز، الأقصى 2000 الأدنى 100.

- مخالفة الوقوف في الممنوع، الأقصى 500 الأدنى 200.

- مخالفة تعمد السير ببطء شديد بمدخل النفق، الأقصى 1000 والأدنى 100.

- مخالفة تعمد السير ببطء شديد بتقاطع الكوبري، الأقصى 1000 الأدنى 100.

- مخالفة تعمد التوقف بتقاطع الطريق، الأقصى 1000 الأدنى 200.

- مخالفة عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص لها، الأقصى 300 الأدنى 100.

- مخالفة دخان كثيف، الأقصى 1500 الأدنى 500.

- مخالفة عدم وجود طفاية حريق، الأقصى 300 الأدنى 100.

- مخالفة جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد الأمامي، الأقصى 50 الأدنى 20.

- مخالفة عدم إفساح الطريق لمرور سيارات الطوارئ، الأقصى 50 الأدنى 20.

- مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح للخطر، الأقصى 50 الأدنى 20.

- مخالفة قيادة السيارة بدون حزام أمان، الأقصى 200 والأدنى 100.

- مخالفة فتح الباب أثناء السير، الأقصى 1000 الأدنى 100.

- مخالفة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة، الأقصى 1500 الأدني 300.

- مخالفة عدم مراعاة قواعد وآداب المرور، الأقصى 1000 الأدنى 500.

- مخالفة تعمد التوقف بمنزل الكوبري، الأقصى 1000 الأدنى 100.