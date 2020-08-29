5 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن حالات التصالح في مخالفات البناء، حيث يستمر فتح الباب لتلقي الطلبات في 15 سبتمبر المقبل.

وحدد القانون حالات التصالح بـ5 حالات:

- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

- المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.

- سمح القانون بالتصالح مع المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- جواز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

- جواز التصالح وتقنين الاوضاع فى حالات تغيير النشاط فى المناطق التى لايوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.