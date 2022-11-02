صواريخ كوريا الشمالية تثير رعب «شبه الجزيرة».. وأمريكا تعلق

ذكرت دولة كوريا الجنوبية، إن جارتها أطلقت صواريخ عدة، وصل عددها إلى 10 صواريخ، بهذا تصبح صواريخ كوريا الشمالية، مسببة قلق لجارتها الجنوبية، بعد وقت قليل من إطلاقها أول صاروخ باليستي قريب من كوريا الجنوبية، بداية هذا العام.

صواريخ كوريا الشمالية

وأوضحت كوريا الجنوبية في بيان، حصلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عليه، أن كوريا الشمالية أطلقت ما لايقل عن 100 قذيفة على البحر الشرقي، وسقط أحد الصواريخ قريبا من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، وسط تحذيرات من العاصمة الكورية الجنوبية سيول لسكان جزيرة أولونغدو، التي سقط بجوار الصاروخ لتجنب وقوع الصاروخ عليهم.

صواريخ كوريا الشمالية المتنوعة

أشارت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، إلى أن كوريا الشمالية أطلقت 10 صواريخ، منها الباليستي ومنها غير الباليستي في الاتجاهات الشرقية والجنوبية، ما جعل كوريا الجنوبية تفكر في رد سريع على هذه الاستفزازات الأخيرة التي حدثت، متابعا: «المرة الأولى منذ انقسام شبه الجزيرة الكورية، أثر توقف معارك الحرب الكورية العام 1953، التي يسقط فها صاروخ كوري شمالي على هذه المسافة القريبة من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية».

تدريبات مشتركة سبب ظهور الصواريخ

وأوضحت القوات الجوية الأمريكية بدورها، أن التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان تضم 240 طائرة حربية وستنفذ 16000 طلعة جوية، واصفة هذا التدريب بالضروري لمواجهة التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية، خاصة بعد إطلاقها صواريخ نووية للتجربة للمرة الأولى منذ عام 2017.

صواريخ كوريا الشمالية والعدائية

نوه شيونغ سيونغ- تشانغ الباحث في مؤسسة سيجونغ، بأن صواريخ كوريا الشمالية هي الأكثر عدائية منذ عام 2010 عندما فجرت غواصة كورية شمالية طرادا كوريا جنوبيا وقتل 46 بحار من بينهم 16 شخص يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية وقصفت أيضا الشمالية جزيرة جنوبية وقتلت شابين، لافتا إلى أن الاستفزازات الحالية هي الأعلى عدائية وسط تخوفات من اندلاع مناوشات بين البلدين.