الجيش الأمريكي: صواريخ كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا لنا أو للحلفاء

قالت قيادة الجيش الأمريكي للمحيطين الهندي والهادئ، إنّ إطلاق «بيونج يانج» صواريخ باليستية لا يشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية في المنطقة أو لحلفاء الولايات المتحدة.

السلوك المتهور لكوريا الشمالية

وأضافت قيادة الجيش الأمريكي، في بيان نقلته شبكة «روسيا اليوم»: «نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، ونتشاور مع حلفائنا وشركائنا، والأمر لا يشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية أو الإقليم أو حلفائنا، وإطلاق الصواريخ يسلط الضوء على السلوك المتهور لكوريا الشمالية».

اليابان تحتج على إطلاق بيونج يانج لصواريخ باليستية

في السياق، أعرب وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، عن احتجاج بلاده على إطلاق بيونج يانج لصواريخ باليستية اليوم، موضحا في تصريح صحفي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ بكثافة غير مسبوقة، هذا العام، ما يزيد التوترات الناجمة عن تلك الأعمال الاستفزازية التي تشكل تهديدا لسلام وأمن بلدنا ومنطقتنا والمجتمع الدولي، وهي غير مقبولة تماما.

وقبل قليل، قال رئيس كوريا الجنوبية «يون سوك يول»، في تصريح صحفي، إنّ استفزازات كوريا الشمالية تعتبر عمليا غزواً للأراضي من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة.