موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يوم الجمعة الموافق 2 من ديسمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد النادي الأهلي بالسلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الأسبوع الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز بين الأهلي ونظيره طلائع الجيش، عبر مجموعة قنوات «أون تايم سبورت»، الناقل الحصري والوحيد للبطولة.

الأهلي يحقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش

وحقق الأهلي فوزاً هاماً على نظيره الداخلية، برباعية مقابل هدف، بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وأحرز الأهداف محمد شريف وحمدي فتحي، وكريم فؤاد «هدفين»، في مباراة شهدت أداء مميز من لاعبي النادي الأهلي، خاصة بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على نادي الزمالك بثنائية دون رد.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري قبل مواجهة طلائع الجيش

يحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بواقع 3 مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز خلالها، ولم يتعادل أو يتلقى أي هزيمة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز في مباراة، وتعادل خلال أخرى، وتلقى الهزيمة في مثلها.

توقف بالدوري المصري بسبب معسكر المنتخب

ويتوقف الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، إثر وجود معسكر إعداد للمنتخب المصري لكرة القدم في شهر نوفمبر، وإقامة مباراة ودية مرتقبة مع منتخب بلجيكا.