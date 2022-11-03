أستاذ اقتصاد: الصناعات التحويلية والاستخراجية انطلاقة قوية للقيمة المضافة

قال الدكتور محمد دباغة، أستاذ الاقتصاد، إن قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية أحد أهم القطاعات بالفترة الأخيرة التي أهتمت بها الدولة المصرية، حيث تم ضخ به العديد من الاسثمارات الحكومية والأجنبية بصورة جيدة جدًا، مضيفا أنه يعد انطلاقة قوية جدًا ضمن قطاعات الاقتصاد المصري محققًا تفوق كبير جدًا.

منظومة التشريعات الأخيرة عظمت الاستفادة من المواد الخام

وأضاف «دباغة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن منظومة التشريعات التي أقرتها مصر في الأونة الأخيرة والتي بدأ فيها بحذر تصدير المادة الخام بصورتها الأولية، وهو ما حقق فرصة جيدة جدًا للاستفادة منها، وإقامة صناعات باستخدامها، من بينها افتتاح مصنع تحويل الرمال السوداء في كفر الشيخ مؤخرًا بحضور الرئيس السيسي.

الاقتصاد المصري أصبح يتسم بالمرونة مؤخرًا

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الاقتصاد المصري بالأونة الأخيرة أصبح يتسم بالمزيد من المرونة، مشيرًا إلى أن القطاعات الجديدة المتعددة ستتمكن من الإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيدًا بالاستراتيجية الوطنية الحالية التي تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز المنتجات المحلية.

الصناعات التحويلية والاستخراجية تضيف القيمة المضافة للاقتصاد المصري

وأشار «دباغة»، إلى أن قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية يضيف للاقتصاد ما يسمى بالقيمة المضافة، كون تصدير المواد الخام بصورتها الأولية يأتي بربح قليل كدولار على سبيل المثال، ليتم استيراد السلعة التي تم تصنيعها من هذه المادة الخام بعد ذلك بحوالي 100 دولار وهو ما يمثل عبئا على الدولة، ما يستلزم الاعتماد على الذات وتوفير مستلزمات التصنيع والمصانع والمعدات والآلات التصنيع.