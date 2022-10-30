أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي: مبادرة «ابدأ» تسهم في جذب المزيد من المستثمرين

قال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إنَّ مبادرة «ابدأ» في غاية الأهمية وجاءت في توقيت مهم وحرج في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

أهمية مبادرة «ابدأ»

وأضاف «الإدريسي»، لـ«الوطن» إن وجود مبادرة بقوة مبادرة ابدأ ستسهم بشكل كبير في حل مشاكل الصناعة سواء حل مشكلة مستلزمات الإنتاج أو العمل على حل مشاكل الإجراءات والتراخيص أو مشاكل الأراضي أو الحصول على طاقة أو المصانع المتوقفة مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمار للدولة.

وأكّد أستاذ الاقتصاد أنَّ حل المشاكل عن طريق المبادرة سيسهم في زيادة حجم الصادرات الصناعية، بجانب زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة، وحل مشاكل المصنعين في مصر، مبينًا أنَّ توفير الدولة استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه سيكون له الكثير من العوائد لأن زيادة الاستثمار تعني زيادة فرص العمل وتحقيق النجاح.

مقومات النجاح

وتابع «عبدالرؤوف»: «نحن قادرون على ذلك في ظل المقومات التي تملكها الدولة والمجهودات التي بذلتها الدولة لتوفير مناخ اقتصادي سواء عن طريق إنشاء 9 مجمعات صناعية أو تهيئة مناخ الاقتصاد في مصر، ونحن نأمل من خلال التنسيق مع القطاع الخاص تحقيق أهداف المبادرة.