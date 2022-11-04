مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 4-11-2022

أعلنت الهيئة المصرية مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، إذ تسعى الهيئة لتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون وأبرزها مواعيد الصلاة التي يزداد البحث عليها بشكل يومي، لتأدية الصلوات في مواعيدها وفقا لكل محافظة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وقنا وشرم الشيخ وغيرها، اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:43

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:43

موعد صلاة المغرب: 5:06

موعد صلاة العشاء: 6:25

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:43

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:43

موعد صلاة المغرب: 5:06

موعد صلاة العشاء: 6:25

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:49

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:47

موعد صلاة المغرب: 5:09

موعد صلاة العشاء: 6:29

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر: 4:43

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:48

صلاة المغرب: 5:10

صلاة العشاء: 6:28

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر: 4:34 فجرا

صلاة الظهر: 11:33 ظهرا

صلاة العصر: 2:42عصرا

صلاة المغرب: 5:05 مساء

صلاة العشاء: 6:21 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجر: 4:29

صلاة الظهر: 11:26

صلاة العصر: 2:34

صلاة المغرب: 4:56

صلاة العشاء: 6:14