جامعة حلوان: التقديم لمسابقة الإنشاد الديني من 6 إلى 9 نوفمبر

أعلنت جامعة حلوان، عن تنظيم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب «مسابقة الإنشاد الديني» تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

موعد التقديم للمسابقة

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن مسابقة الإنشاد الديني في إطار خطة النشاط الثقافي للعام الجامعي 2022-2023، وتعقد المسابقة خلال الفترة من 6 نوفمبر 2022 حتى 9 نوفمبر 2022 بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بالمبني الإداري من الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية نظرا لقدرتها على استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب لما فيه منفعتهم الذاتية كأفراد، ومنفعة البيئة المحيطة بهم، والمجتمع ككل، وهي لذلك تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وتحفيزهم بشكل سليم.

انطلاق فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات

وفي سياق منفصل، تنطلق أولى فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات «تصدوا معنا» الذي تنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك على مدار يومين، وتعقد دورة تدريبية ويحصل الطالب الذي يجتاز الدورة التدريبية علي شهاده معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ويكون البرنامج التدريبي فرصه للانضمام إلى فرق تصدوا داخل الجامعات المصريه.

وتنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عدد 10 دورات تدريبية مجانية لطلاب جامعة حلوان كأهم الفئات المستهدفين من هذا البرنامج على أن تكون مدة الدوره يومان.

وتبدأ الدورة التدريبية يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 ويتم تسجيل الراغبين في المشاركة بمقر وحدة برامج التنمية البشرية.