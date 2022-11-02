تفاصيل برامج جامعة حلوان.. تسعى للتحول إلى ذكية ورقمية

تسعى جامعة حلوان إلى إحداث طفرة كبيرة في تطوير العملية التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب وسد حاجات سوق العمل حيث تقدم الجامعة حزمة من البرامج الدراسية التي تتيح فرصاً تعليمية متنوعة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

البرامج تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى جامعة ذكية

أكدت الجامعة في تقرير لها، أنها تقدم برامج فتاحة تعليم متميز للطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق مع رغباتهم، وكذلك لخريجي الجامعات والراغبين في الالتحاق بالبرامج الجديدة على مستوى الدراسات العليا، موضحة أنها تسير بقوة وبخطى ثابتة وواثقة نحو التحول إلى جامعة ذكية ورقمية، مقدمة للطلاب أفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضحت أن البرامج الجديدة والمتميزة في مرحلة البكالوريوس تتمثل في كلية الهندسة بالمطرية بها 5 برامج وهم برنامج هندسة الطاقة، والهندسة الإنشائية، وهندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، والميكاترونيات بالسيارات، برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام وتضم كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك عدد 2 برنامج لمرحلة البكالوريوس وهم برنامج نظم معلومات الأعمال BIS، وبرنامج أسواق مالية وبورصات FMI وتضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عدد 2 برنامج وهم هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية.

برامج كلية السياحة والفنادق

كما تقدم كلية السياحة والفنادق برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) أمريكانا، برنامج ماكدونالدز، برنامج برجر كينج، برنامج إدارة الماريوت، وبرنامج الدراسات التراثية والمتحفية وتقدم كلية العلوم في مرحلة البكالوريوس برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية البيو تكنولوجي وتقدم كلية الصيدلة برنامج البكالوريوس فارم دي -Pharm D صيدلة إكلينيكية وتطرح كلية الاقتصاد المنزلي برنامج التغذية العلاجية.

برامج كلية الهندسة بحلوان

أيضاً تقدم كلية الهندسة بحلوان عدد 2 برنامج وهم هندسة القوي والوقاية الكهربية، وهندسة الاتصالات والمعلومات وتطرح كلية الفنون التطبيقية برامج دراسية وهم برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، برنامج علوم تصميم الأثاث، برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، برنامج تصميم الاعلان الرقمي، برنامج علوم التغليف، برنامج الوسائط المطبوعة ووتطرح كلية الآداب برنامجين وهما برنامج الترجمة التحريرية والفورية، وبرنامج الجيوماتكس وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية وتقدم كلية التكنولوجيا والتعليم برنامجي (تكنولوجيا السيارات الهجين، برنامج تكنولوجيا الميكاترونيك).