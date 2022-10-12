تفاصيل شروط مسابقة الإنشاد الديني والترانيم بمهرجان إبداع للجامعات 11

أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، عن شروط مجال الإنشاد الديني والترانيم (الفردي، الجماعي) جائزة الشيخ محمد الهلباوي لمهرجان إبداع للجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات، للموسم الحادي عشر 2023 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

«الوطن» تستعرض شروط التقدم لخوض مسابقة مجال الإنشاد الديني والترانيم بمهرجان إبداع الجامعات والمعاهد والأكاديميات 2023 على النحو التالي:

فريق الإنشاد لايقل عن 4 أفراد ولا يزيد على 7

- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بفريق في الانشاد الديني وفريق في الترانيم.

- الفريق الجماعي لا يقل عن (4) أفراد ولا يزيد عن (7) أفراد.

- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية ب (3) متسابقين في الإنشاد الفردي (3) متسابقين في الترانيم الفردي.

- لا تزيد مدة الفقرة الجماعية عن (10) دقائق مقسمة كالآتي " عمل اجباري مدته من (5:3) دقيقة ،وعمل إختياري مدته من (5:3) دقيقة وتُلغى الدرجة في حالة زيادة الزمن.

- لا تزيد مدة الفقرة الفردية عن (5) دقائق وتُلغى الدرجة في حالة زيادة الزمن.

- يُسمح بمشاركة عدد (3) آلة موسيقية مصاحبة بحد أقصى.

- لا يسمح للمتسابق المشاركة في المجالين الفردي والجماعي معاً.

- يتم تصعيد الأصوات اللائقة من خلال لجنة التحكيم والمشاهدة للمشاركة في التصفيات النهائية.

- تقوم الجامعة أو المعهد أو الأكاديمية بتقديم 2 فلاش ميموري عليها الأعمال فيديو صوت وصورة للمشارك وأن يكون التسجيل مباشر (live) بدون أي محسنات صوتية وفقاً للشروط التالية: -

أولاً: فرع الإنشاد الديني الجماعي

- يشارك الفريق بعملين: "يفضل أن تكون من التراث المصري

- عمل إجباري: (توشيح إليه به سبحانه أتوسل).

- عمل إختياري: من ( إختيار الفريق) "تواشيح أو ابتهال أو أنشودة أو أغنية دينية".

ثانياً: الإنشاد الديني الفردي

- يشارك المتسابق بفقرة إنشادية (تواشيح وابتهال أو أنشودة أو أغنية دينية)، يفضل أن تكون من

التراث المصري.

ثالثا : الترانيم الجماعي

- يشارك الفريق بعملين: "يفضل أن تكون من التراث المصري"

- عمل إجباري: ( لحن تينين أوثين).

- عمل إختياري: من ( إختيار الفريق) "لحن أو تسبحة أو ترنيمة".

رابعًا: الترانيم الفردي

- يشارك المتسابق بفقرة (لحن أو تسبحة أو ترنيمة)، يفضل أن تكون من التراث المصري.