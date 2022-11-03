حفل لاستقبال طلاب الأزهر الجدد وحوار مفتوح بالندوة العالمية للشباب الإسلامي

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حوارا مفتوحا مع طلاب الأزهر الجدد والوافدين من مختلف جنسيات العالم، خلال حفل استقبالهم، وعلى هامش الحفل تم عقد الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بحضور الدكتور فيصل الجبر، مدير إدارة المكاتب والعلاقات الدولية بالأمانة العامة للندوة العالمية، والدكتور رضا عبده، مدير مكتب الندوة بمصر.

وأكد «المحرصاوي»، أن الطلاب الوافدين سفراء لنا في بلادهم ويجب أن نعدهم ليكونوا خير ممثلين للأزهر في بلادهم ونحن مؤتمنون عليهم، مشيرا خلال رده على أسئلة الطلاب الوافدين، إلى أنه يجب أن نقف على المشاكل ونحاول حلها، كما أننا نتلقى المقترحات من الطلاب أنفسهم ونرد على كافة استفساراتهم، ودراسة ما يواجههم من تحديات.

التحقق من الأخبار

وطالب رئيس جامعة الأزهر السابق، الوافدين بالتحقق من الأخبار التي يتم تداولها، وألا نأخذ معلوماتنا إلا من مصادر موثوقة، مستشهدا بقول الله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، فالبعض منا يقوم بنشر الشائعات والفتن وأكثرنا يشارك بذلك دون أن يدري، لافتا أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مواقعا للتدمير الاجتماعي، لأنها تعمل على نشر الشائعات وإباحة الجرائم.

حروب الشائعات

وحذر المحرصاوي، الطلاب أن يكونوا عرضة لتلك الأعمال، فهناك من يعمل على تدمير شبابنا باستخدامهم لحروب حديثة غير الحروب المسلحة فاستخدموا حروب الجيل الثالث من الغزو الفكري وعملية التغريب وشحن الطاقة السلبية، وحروب الجيل الرابع وهي حروب الذبابة الإلكترونية من خلالها ينشرون الفتن والشائعات وحروب الجيل الخامس والتي يستخدمون من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي لتدمير الأمم وهناك من يسير وراءهم وينفذ مخططاتهم ويساعدهم بالاستخدام الخاطئ.

وفي نهاية اللقاء، أكد المحرصاوي على أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تفتح أبوابها للطلاب الوافدين وتساعدهم في حل مشكلاتهم وتستقبلهم، وأن مكاتبهم مفتوحة لأجلهم والأخذ بأيديهم.