الجمعيات الأهلية تستعد للمشاركة بمجموعة من الفعاليات في COP27

بدأ المجتمع المدني في وضع لمساته النهائية للمشاركة بقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، واستعدت الجمعيات الأهلية بمجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية والندوات والمعارض، بينها جمعية تواصل والتي تشارك في المنطقة الخضراء بمعرض للمنتجات اليدوية من مخلفات أشجار الموز في إطار مشروعها «بانانا آرت»، أو «فن الموز»، والتي تعمل على حل مشكلة المخلفات الزراعية وتوفير فرص عمل للمرأة في القري الفقيرة بسوهاج.

تصنيع ماكينة يدوية بسيطة تقوم بعملية تدوير مخلفات شجر الموز

وتعمل الجمعية على تصنيع ماكينة يدوية بسيطة تقوم بعملية تدوير مخلفات شجر الموز واستخراج الألياف التي تم استخدامها في صناعة حقائب اليد وحافظات التابلت وأطقم المكتب والمفارش والأثاث والورق والأجندات وغيرها وبجودة عالية واتقان.

ولفتت التضامن في بيان لها، اليوم، أن مشروع فن الموز لتواصل مؤخرا بالجائزة الأولى في مسابقة حملة «مناخ مستدام»، التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

«بانانا آرت» بالجائزة

وعبر محمد يسري مدير الجمعية عن سعادة فريق عمل «بانانا آرت»، بالجائزة التي تتوج رحلة جادة مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل خضراء تحسن البيئة وتخلصها من المخلفات الزراعية.

وأشار إلى قيام الجمعية بالتعاون مع جامعة سوهاج بإجراء عدد من الأبحاث والتجارب لقياس مدى قوة ومتانة ألياف سيقان أشجار الموز وتقبلها للألوان وتأثير أشعة الشمس.

مصر الأولى عربيا وإفريقيا في زراعة أشجار الموز

جدير بالذكر، أن مصر تعد الأولى عربيًا وإفريقيًا في زراعة أشجار الموز على مساحة تقدر بـ 83 ألف فدان وتنتج هذه المساحات مخلفات تصل لمليون و650 ألف طن سنويا والنصيب الأكبر في محافظات الصعيد أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، والتي تضم نحو 27 ألف فدان تنتج حوالى 500 ألف فدان، وذلك بناء على تقرير وزارة الزراعة 2018 وتمثل مخلفات أشجار الموز مشكلة كبيرة للبيئة والمزارع ويتم التخلص منها أحيانا بالحرق أو الإلقاء في الترع والمصارف وتشارك تواصل في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمعرض لمنتجات مشروعها «بانانا آرت».