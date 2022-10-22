تحرير 38 محضر مخالفة بيئية لحرق المخلفات الزراعية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 38 محضر مخالفة بيئية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك خلال حملات شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بسوهاج.

تكثيف حملات الرقابة على حرق المخلفات الزراعية

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات الرقابة على حرق المخلفات الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحرق وحماية البيئة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

منع حرق المخلفات الزراعية للحفاظ على البيئة

وقامت الوحدة المحلية لمركز سوهاج بتحرير 9 محاضر حرق، فيما تم تحرير 15 محضرا بمركز جهينة، و7 محاضر بمركز طهطا، و5 محاضر بمركز طما، ومحضرين بمركز دار السلام.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع حرق المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.