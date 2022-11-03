تنفيذ 113 مشروعا في قرى المراغة بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز المراغة، وعددها 113 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنون.

مشروعات «حياة كريمة» بالمراغة

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، أن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى مركز المراغة تشمل 16مشروعا للصرف الصحي، ومحطة معالجة، و22 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و23 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 17 وحدة صحية، إضافة إلى إنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة، و4 نقاط إسعاف.

خطة تطوير قرى المراغة

وأشار «الفقي» إلى أن خطة المبادرة بمركز المراغة تشمل أيضا إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية، وإنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و5 مجمعات للخدمات الزراعية، إضافة إلى إنشاء وتطوير 6 مراكز للشباب، و4 مراكز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة وحدتين اجتماعيتين، فضلا عن إنشاء مستشفى مركزي جديد.

الانتهاء من بعض المشروعات

وأكد المحافظ، انتهاء تنفيذ العديد من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.