تحرير 88 محضرا وإعدام سلع فاسدة في حملة تموينية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، لمتابعة حركة السلع وضبط الأسعار.

وأوضحت محافظ دمياط، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الحملات تأتي بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري، وجرى خلالها المرور على الأسواق بمدن دمياط وكفر سعد وميت أبو غالب.

ضبط مخالفات بالجملة في الأسواق

وأشارت المحافظ، في بيان صحفي، إلى أن الحملات التي جرت في الساعات الأخيرة أسفرت عن تحرير 88 محضرا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والغش التجاري، فضلا عن عرض سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية وعمل مخبز طباق بدون ترخيص وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

كما أسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على عينات أخرى من المواد الغذائية لإجراء المعاينات والتحاليل المطلوبة للتأكد من سلامتها، وجرى ضبط 700 كيلو جرام من الأرز يقوم التجار ببيعهم بأعلى من السعر الرسمى.

توريد 18ألف طن من الأرز

في سياق متصل، تابعت المحافظ، عملية توريد الأرز بالمضارب والشون المعتمدة، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الأمس 18 ألف طن، كما تقوم مديرية التموين بتوزيع الأرز المعبأ على المنافذ لطرحها للبيع بسعر 15 جنيهاً للكيلو، وذلك بالمنافذ المجاورة لمنفذ القوات المسلحة بباب الحرس والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومعرض السلع بشارع الجلاء، وأيضًا أمام منفذ أمان بجوار مديرية أمن دمياط، اعتبارًا من ظهر اليوم، وبجميع المنافذ على مستوى المحافظة اعتبارًا من يوم غد الجمعة.