«تموين دمياط» تطلق مبادرة لبيع الأرز الأبيض المعبأ بـ15 جنيها للكيلو

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط مبادرة لبيع الأرز الأبيض المعبأ بسعر 15 جنيهاً للكيلو، بداية من ظهر الخميس في مدينة دمياط، داخل المنافذ المجاورة لمنفذ القوات المسلحة بباب الحرس، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومعرض السلع بشارع الجلاء وأمام منفذ أمان بجوار مديرية الأمن.

المنافذ المقرر البيع بها في دمياط

كما أعلنت المديرية، في بيان لها، أنه من المقرر طرح الأرز بالسعر نفسه بجميع منافذ على مستوى المحافظة، بداية من الجمعة المقبلة.

يأتي القرار الذي اتخذته المديرية تيسيرا على المواطنين وفى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإطلاق مبادرات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

مبادرات لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، في وقت سابق، تجار المحافظة بإطلاق مبادرات لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية، ودعت رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، إلى توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، والاستجابة لشكاوى المواطنين بعد بحثها والتحقق منها.

كما وجهت الأهالي بالإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بالسلع الاستهلاكية، عبر قنوات الاتصال المباشرة مع ديوان عام المحافظة، وخصصت مجموعة من أرقام الهواتف لسرعة ضبط الواقعة وحل أي مشكلة تواجه المواطنين.