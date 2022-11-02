«تموين دمياط»: توريد 17 ألف طن من أرز الشعير وتحرير 27 محضرًا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، الانتهاء من توريد 17500 طن من أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية والمعتمدة، في الوقت الذي جرى فيه التحفظ على 691 طنا لنقلها بدون ترخيص، وأحيلت الواقعة للشئون القانونية.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه جرى شن حملة موسعة، بالاشتراك مع مديريتي الطب البيطري والأمن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والتصدي لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها.

حملات تموينية موسعة على الأسواق

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لبيع الأرز الأبيض بأعلى من السعر المقرر والتحفظ على 50 كجم على ذمة المحاضر، كما جرى ضبط 130 كيلوجرامًا من السكر لعرضه بدون فواتير وتحرير محضرين حيال ذلك.

كما تضمنت الحملة تحرير 27 محضرًا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخازن غير مرخصة تابعة للمحال، وكذلك عرض لحوم مكشوفة للبيع وعدم حمل شهادة صحية.

إجمالي المساحة المنزرعة في دمياط

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح في الموسم الجاري نحو 30170 فدانًا بزيادة ألفي فدان عن العام الماضي، منها نحو 1020 فدانًا مزروعًا على المصاطب، وهو محصول عالي الإنتاجية ويوفر في استهلاك مياه الري.

وتشمل المساحة المنزرعة في الوقت الحالي: 1901 فدان منزرعة داخل مركز دمياط، و6984 فدانًا بمركز فارسكور، و2643 فدانًا بمركز الزرقا و13300 فدان بمركز كفر سعد، و2700 داخل مركز كفر البطيخ، و1871 فدانًا بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز كفر سعد، و771 فدانًا بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز فارسكور، مضيفًا أن الأصناف المنزرعة بالمحافظة عالية الإنتاجية، منها صنف جيزة 171، ومصر 3، وسدس 14.