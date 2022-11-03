مصرع عامل في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالبحيرة

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل، أمام قرية كوم القناطر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع عامل، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة محفوظ مجاور عبدالوهاب، 41 سنة، عامل، مقيم في قرية محلة كيل بمركز أبو حمص، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص.