مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق أمام كوبري زين في البحيرة

لقي عامل مصرعه إثر حادث أمام كوبري زين بمركز بدر التابع لمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع عامل في حادث بالحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل متأثرا بإصابته بعدما صدمته سيارة، أثناء عبور الطريق، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تحديد هوية ضحية الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة حمدي محمود محمد صقر، 52 عاما، مقيم قرية عمر مكرم التابعة لمركز بدر.