مصرع عامل في ظروف غامضة إثر إصابته بطلق ناري في البحيرة

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في قرية الشهابي التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بوصول جثة للمستشفى

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وصول جثة عامل بصحبة الأهالي إلى مستشفى بدر العام إثر تعرضه لطلق ناري، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال والفحص تبين مصرع «علي مبروك عبد الفتاح السيد»، 34 سنة، مقيم بقريه أبو الخاو بمركز كوم حمادة، حيث توفي بطلق ناري بقرية الشهابي في ظروف غامضة، وتم وضع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمركز بدر، وجار المتابعة لمعرفة ملابسات الحادث ومرتكبية والإفادة.

كما وجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي بمركز بدر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.