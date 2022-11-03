توزيع تقاوي قمح مدعمة بنسبة 50% على مزارعي مطروح .. زراعات مطيرة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استقبال مديرية الزراعة بمطروح تقاوي قمح من وزارة الزراعة بتخفيض بنسبة 50%، وتسليمها للمزراعين وفق الضوابط المعمول بها، مع التأكد من كفايتها للمناطق المحدد زراعتها بالقمح لتحقيق المستهدف من زيادة الرقعة الزراعية المزروعة، وزيادة إنتاجيتها على مستوى المحافظة، بما يتواكب مع جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، في ظل التوسع في جهود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في ري الزراعات وتنمية الوديان والمراعي الطبيعية.

جاهزية المعدات للتعامل مع الأمطار

وتابع محافظ مطروح، اليوم الخميس، تقرير أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 285 لسنة 2022 برئاسة رئيس المركز المختص وعضوية كلا من المكتب الفني الهندسي، والادارة العامة للازمات والشئون القانونية إدارة التفتيش المالي والاداري في محافظة مطروح، للوقوف على مدى جاهزية المعدات والسيارات المخصصة للتعامل مع السيول والأمطار بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جاهزيتها التامة للتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة أو السيول المتوقع سقوطها، والتي يتم الاستفادة منها في زراعة الحبوب كالقمح والشعير في المناطق المختلفة علي مستوي مطروح.

الاستفادة من الأمطار في الزراعة

ووجه محافظ مطروح في بيان لمديرية الزراعة بمطروح بالمتابعة المستمرة لاستعدادات المحافظة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار، للاستفادة منه في الزراعات المطرية، مع التأكد من الجاهزيه التامة لجميع المعدات والحالة الفنية لها وكذلك تأهيل فرق العمل بحميع مدن المحافظة والمديريات المعنية للتعامل السريع مع أي طارئ.

مناطق زراعة القمح والشعير بمطروح

وأكد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أن هناك العديد من المدن التي تستغل مياه السيول والأمطار في زراعة الشعير والقمح، إضافة إلى قرى البنجر التي تقوم بزراعه القمح على الراي الدائم.